Московская пенсионерка продала 4 квартиры и отдала деньги мошенникам

Мошенники вынудили московскую пенсионерку продать четыре квартиры и отдать им деньги. 78-летняя женщина полгода общалась с аферистами, сообщает детали преступления столичная прокуратура у себя в Telegram-канале.

Всё началось со звонка лжеучасткового. Он предупредил пожилую женщину, что ей могут звонить мошенники. Она поверила, а после того как ей позвонили подельники "силовика", она тут же связалась с ним.

Фейковый милиционер успокоил женщину и вынудил её взять из дома все сбережения в сумме 800 тысяч рублей и положить их в почтовый ящик. После этого мошенники в течение нескольких месяцев вынуждали пенсионерку продать все её квартиры якобы для сохранения средств.

Все вырученные деньги женщина отдала курьерам мошенников. Общий ущерб от действий аферистов превысил 50 миллионов рублей.