На Солнце внезапно пропали почти все пятна

Странные явления происходят на Солнце. Учёные зафиксировали почти полное исчезновение пятен на видимой части светила.

Как сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, судя по всему, то же самое происходит сейчас и на обратной стороне Солнца.

Размер и количество пятен связаны с активностью солнечных вспышек и магнитных бурь. Теперь их станет меньше или они вообще прекратятся.

В самом начале августа за сутки на Солнце произошло 15 вспышек. Интересно, что тогда учёные заметили, что после всплеска активности рост солнечных пятен прекратился.