Уиткофф раскрыл сенсационные детали договорённостей Путина и Трампа по Украине

США и Россия договорились о гарантиях безопасности для Украины, но теперь все зависит от Киева. Об этом заявил спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф в интервью CNN.

Он также утверждает, что Москва пошла на уступки по нескольким регионам Украины. Что это за регионы и о каких уступках идёт речь, Уиткофф не сказал. При этом он сделал ещё одно заявление, косвенно опровергающее предыдущее: Уиткофф отметил, что на встрече Трампа с Путиным вопросы обмена территорий не обсуждались.

"Мы договорились о серьёзных гарантиях безопасности, которые я бы охарактеризовал как меняющие правила игры", - сказал Уиткофф. По его словам, речь идёт о законодательном закреплении в России обязательства не посягать на другие территории Украины после заключения мирного соглашения, а также не нападать на другие европейские страны и не нарушать их суверенитет.

Всё, что сказал Уиткофф, пока не нашло подтверждений в официальных заявлениях представителей России.

15 августа в Анкоридже прошла встреча президентов России и США. Общение лидеров продолжалось около трёх часов. Главной темой переговоров стало урегулирование ситуации на Украине.

Путин пригласил американского коллегу в Москву. Трамп оценил переговоры на Аляске на 10 баллов из 10, подчеркнув, что на них были согласованы многие позиции.