Выросло число погибших от взрыва на заводе в Рязанской области

Число погибших при взрыве на предприятии в Рязанской области увеличилось до 14 человек, 135 пострадали. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Сегодня днём сообщалось об 11 погибших и 135 раненых. 17 пострадавших проходят лечение в Москве, из них 14 человек находятся в тяжёлом состоянии.

Накануне, 16 августа Минздрав России сообщал, что к ликвидации последствий взрыва на предприятии в Рязанской области привлечены 38 медицинских бригад, в том числе из Москвы и Подмосковья. 18 августа в Рязанской области объявлен днём траура.

15 августа на промышленном предприятии под Рязанью прогремел взрыв. Здание одного из цехов завода было полностью разрушено.