Вооруженные силы России нанесли высокоточные удары по инфраструктуре ВСУ в тыловых районах. Взрывы прогремели в Харькове, Сумах, Одессе, Павлограде и в подконтрольном Киеву Херсоне. Всё дальше на запад теснят врага наши бойцы в зоне спецоперации.

На Красноармейском направлении надежную поддержку штурмовым группам оказывают операторы FPV-дронов. Бьют точечно по командным пунктам, скоплению бронетехники и личного состава противника на линии боевого соприкосновения.

Сокрушительное поражение неонацистам наносят расчеты огнеметных систем ТОС-2. Залпом снарядов полностью уничтожаются вражеские укрепления на дистанции около 15 километров.

Без промаха бьет реактивная артиллерия. Экипажу "Урагана" нужно всего несколько минут, чтобы навести орудие на цель и выстрелить. В режиме реального времени огонь корректирует воздушная разведка, она же обеспечивает прикрытие наземных подразделений.