Новые примеры героизма и мужества российских бойцов в ходе СВО. Гвардии старшина Игорь Кузуб вместе с группой без единой потери смог занять опорный пункт ВСУ. По заранее разработанному плану Игорь произвел выстрел из противотанкового гранатомёта по огневой точке противника, уничтожив орудие и ранив двух неонацистов, и дал сигнал начать штурм. Действуя смело и решительно, гвардии старшина Кузуб продвигался по траншеям и ликвидировал боевиков. Враг понёс потери и отступил.

Старшина Владимир Михайлов, доставляя продовольствие и боеприпасы на передовую, заметил приближающиеся вражеские FPV-дроны и сбил их на подлёте к автомобилю. Беспилотники сдетонировали на безопасном расстоянии, не причинив вреда личному составу и технике.