ПВО сбила 23 дрона ВСУ над российскими регионами в ночь на 18 августа

Силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку атаки дронов ВСУ на российские регионы. В течение ночи с 20.00 мск 17 августа до 06.00 мск 18 августа дежурные средства ПВО уничтожили 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, над территорией Тамбовской области сбито восемь беспилотников ВСУ. Пять дронов перехвачено над акваторией Азовского моря, по два дрона – над Черным морем, Белгородской и Ростовской областями. По одному беспилотнику уничтожено над территориями Курской, Воронежской областей, над Краснодарским краем и Республикой Крым.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил в Telegram, что ночью ПВО уничтожила украинские дроны в Миллеровском и Чертковском районе. Глава региона подчеркнул, что обошлось без разрушений, люди не пострадали.