Путин поздравил Русское географическое общество со 180-летием

Президент России Владимир Путин поздравил Русское географическое общество (РГО) с 180-летием.

"Дорогие друзья! Сегодня, 18 августа, исполняется 180 лет со дня основания Русского географического общества – одного из старейших и авторитетных общественных объединений нашей страны... Вклад этой легендарной организации в развитие и укрепление государства российского, в его научные и ратные триумфы, в приумножение национального богатства, безо всякого преувеличения, огромен", — говорится в поздравлении.

Владимир Путин добавил, что история Русского географического общества, его достижения и великие имена навечно неразрывно связаны с судьбой Отечества.

Российский лидер также отметил вклад медиа- и попечительского советов РГО.

"Также хотел бы поблагодарить медиа- и попечительский советы Русского географического общества. Ваше внимание, ваша практическая поддержка позволяют тысячам граждан России воплотить в жизнь свои мечты, реализовать себя в творчестве и науке", — сказал Путин.