Выбор места для встречи с Путиным был главным предметом спора, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп 18 августа написал в социальной сети Truth Social, что выбор места для встречи с российским лидером Владимиром Путиным был спорным моментом.

"Фейковые новости уже 3 дня твердят, что я потерпел "крупное поражение", позволив президенту России Владимиру Путину провести крупный саммит в США. На самом деле, он с удовольствием провёл бы эту встречу где угодно, кроме США, и фейковые новости это знают. Это был главный спорный момент! Если бы саммит проходил в другом месте, СМИ, управляемые и контролируемые демократами, заявили бы, какая это ужасная вещь. Эти люди больны! Они даже хотят ПРЕСТУПНОСТИ В ОКРУГЕ КОЛУМБИЯ и других ГОЛУБЫХ городах по всей нашей стране, но не волнуйтесь, я не позволю этому случиться. Точно так же, как и наша теперь уже безопасная южная граница (НУЛЬ нелегалов за последние 3 месяца!), наши города будут безопасными и защищенными, и округ Колумбия будет в авангарде!", — написал Трамп.

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча Путина и Трампа. Общение продолжалось около трех часов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три".