Трамп: Зеленский может прекратить боевые действия почти в любой момент

Владимир Зеленский может прекратить конфликт практически немедленно, если захочет. Об этом 18 августа написал президент США в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.

Президент США подчеркнул, что все началось с отданного Обамой Крыма 12 лет назад.

"Вспомните, как всё начиналось. Крым, отданный Обамой (12 лет назад, без единого выстрела!), не вернуть, и Украина НЕ ВСТУПАЕТ В НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются!!!" — написал Трамп.

Встреча Трампа с Зеленским и европейскими лидерами должна пройти в Белом доме 18 августа.