Зеленский сообщил, что прибыл в Вашингтон

Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что прибыл в Вашингтон. Он поблагодарил президента США Дональда Трампа за приглашение.

Встреча Трампа и Зеленского 18 августа запланирована на 20:15 по московскому времени, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.

В 22:00 запланирована общая встреча Владимира Зеленского, президента США и европейских лидеров.

Ранее сегодня Трамп заявил, что Зеленский может немедленно завершить украинский конфликт, если откажется от претензий на Крым и намерения получить членство в НАТО.

Также глава Белого дома назвал предстоящую встречу исторической, подчеркнув, что в резиденции американского президента еще никогда одновременно не было так много европейских лидеров.

Сообщается, что на встрече помимо Зеленского будут премьер-министр Великобритании Кай Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, лидер Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.