80-летие начала Курильской десантной операции отмечают на Камчатке

Сегодня ровно 80 лет с начала Курильской десантной операции, в ходе которой советские войска освободили острова от японских сил. Операция поставила окончательную точку во Второй мировой войне.

В историческом штурме участвовали силы Камчатского оборонительного района, корабли и авиация Петропавловской военно-морской базы. 18 августа 45-го года подразделения высадились в густом тумане на самом северном курильском острове - Шумшу.

В тяжёлых боях красноармейцы заняли господствующую высоту, отбили практически все атаки танков - только одной машине противника удалось отойти назад. В итоге через несколько дней японские войска капитулировали, последние гарнизоны разоружили в сентябре. В плен взяли почти 50 тысяч солдат императора Хирохито.