В Сколкове прошла гонка беспилотников

Умопомрачительные виражи и бешеная скорость - всё это гонка беспилотников в Сколкове. Состязания за кубок мэра столицы состоялись на площадке форума "Территория будущего. Москва 2030". Принять участие в соревнованиях мог каждый. Своё мастерство продемонстрировали студенты вузов, профессиональные инженеры и просто любители техники.

Сто пятьдесят километров в час. Гоночные дроны развивают невероятную скорость. Один за другим они не просто летят, а проходят сложнейшую трассу. Каждый круг - это десятки резких виражей и препятствий. Одно неловкое движение - и столкновения с соперником не избежать. Именно поэтому профессионалы называют гонки дронов одним из самых зрелищных видов спорта и даже сравнивают их с "Формулой 1".

Помимо высоких скоростей, у этого вида спорта есть еще одно сходство с "Формулой 1" - это наличие пит-стопов. Приблизительно каждые пять минут сюда прилетают дроны, чтобы поменять аккумуляторы или какую-либо поврежденную часть. От того, насколько быстро будут действовать члены команды, зависит успех всей гонки.

Команда состоит из двух спортсменов. Один человек управляет дроном, а второй занимается его техническим обслуживанием в зоне пит-стопа. При этом роли во время гонки могут меняться несколько раз.

"Ребята летают от 50 до 100 кругов в зависимости от объема трассы. Здесь у нас летают 50 кругов. Пилоты на середине трассы меняются местами. Один становится техническим специалистом, второй становится пилотом и наоборот", - рассказал Илья Галаев, президент федерации гонок дронов беспилотных воздушных судов.

Управление дроном происходит с помощью пульта и специальных очков, в которых пилоты видят все, что происходит на трассе.

"Мы видим в этих очках картинку с дрона вообще без задержки, то есть она приходит туда моментально. Видим мы ее в формате, как в кинотеатре, то есть у нас есть экран и по бокам все полностью черное, чтобы ничего не отвлекало пилота от полета", - пояснил Платон Черемных (сборная команда России).

Научиться летать, говорят наши пилоты, может абсолютно каждый. Возраст и опыт не имеют значения. Платону Черемных всего шестнадцать лет. Он уже стал одним из лучших спортсменов не только в России, но и за рубежом. При этом дроном управляет всего три года. Профессиональная карьера началась в простом аэроклубе.

Полетал на реальных моделях, а потом в какой-то момент мне мой тренер предложил попробовать симулятор дрона. Я попробовал, и мне очень понравилось. Я прямо сразу же там купил пульт, приехал домой, скачал симулятор и тренировался 24\7 с утра до вечера", - рассказал Платон Черемных.

Кубок мэра столицы по гонкам дронов - первый официальный международный турнир в стране. На соревнования приехали участники из одиннадцати стран Европы и Азии. Конкуренция высокая. Наши спортсмены еще до старта считались одними из фаворитов.

"Российские пилоты великолепны! Они очень опытные в этом виде гонок. В России вообще все пилоты высокого уровня. У них отличная стратегия! Все на высшем уровне", - говорит Леон Шуберт (сборная команда Германии).

В итоге в финал пробились сразу три пары. А победителями стали Кирилл Лобань и Даниил Грязнов. "Мы очень рады, мы очень долго шли к этому, прошли через большую неудачу на прошлых соревнованиях, и наконец-то мы одержали победу. Спасибо нашему тренеру, родителям", - говорят они.

Сегодня беспилотные системы не просто спорт или интересное развлечение, а перспективные технологии, которые постепенно проникают во все сферы жизни.