Путин поздравил Русское географическое общество с 180-летием

Владимир Путин поздравил всех, кто занимается географическими науками и специальностями, со знаменательной датой – 180-летием со дня основания Русского географического общества - старейшего объединения, прославившего страну уникальными исследованиям и открытиями.

Президент отметил - и сейчас РГО делает многое для развития международного гуманитарного сотрудничества и укрепления доверия между народами.