Путин поздравил Русское географическое общество с 180-летием

Владимир Путин поздравил всех, кто занимается географическими науками и специальностями, со знаменательной датой – 180-летием со дня основания Русского географического общества - старейшего объединения, прославившего страну уникальными исследованиям и открытиями.
Президент отметил - и сейчас РГО делает многое для развития международного гуманитарного сотрудничества и укрепления доверия между народами.
"Как и на протяжении всей своей истории, Русское географическое общество организует важные интересные экспедиции, реализует просветительские и выставочные проекты. Хотел бы выразить признательность всем, кто преданно служит науке о Земле, занимается изучением и сохранением уникальной природы России, богатейшего культурно-исторического наследия нашей многонациональной страны и ее самобытных традиций", - отметил Путин.