ФСБ предотвратила взрыв бомбы на Крымском мосту

Сотрудники Федеральной службы безопасности России сорвали операцию украинских спецслужб. Кипев планировал взорвать мощную бомбу на Крымском мосту. Взрывное устройство намеревались заложить в автомобиль, которым должен был управлять ничего не подозревающий смертник.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, все причастные к ввозу самодельного взрывного устройства в Россию задержаны. По данным следствия, автомашина с бомбой большой мощности прибыла в Россию из Украины транзитом через несколько стран. Автомобиль пересек российско-грузинскую границу в пункте пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии, откуда должна была проследовать в Краснодарский край под управлением водителя-частника.

В ФСБ уточнили, что впоследствии автомобиль собирались передать другому водителю, которого киевский режим использовал втемную. Он должен был направиться на полуостров через Крымский мост и стать невольным террористом-смертником. Однако сотрудники ФСБ вскрыли эти планы, выявили и обезвредили взрывное устройство, замаскированное в автомашине "Шевроле Вольт", передает ТВЦ.