Узнавшая о гибели "Вице-мисс России" Ксении Александровой подруга: "Я от шока сделала не очень хорошую вещь"

На днях в Москве простились с королевой красоты Ксенией Александровой. Девушке было всего 30 лет. Она попала в смертельное ДТП, виновником которого стал внезапно выбежавший на дорогу лось. Медики полтора месяца боролись за жизнь Ксении. 12 августа ее сердце перестало биться.

Актриса Зоя Зиновьева много лет была знакома с Ксенией. Однако она узнала о смерти Александровой далеко не самой первой. Более того, по словам актрисы, родные предпочитали не афишировать ту беду, которая приключилась с моделью.

"Мне позвонили, когда стало известно о смерти. Родные не рассказывали, старались скрыть. Рассказали, когда она уже умерла. А до этого знали только самые близкие", - отметила Зоя.

Она призналась, что в тот момент ехала на пробы, но оказалась в таком шоке, что даже не смогла попробоваться. Зиновьева просто не могла поверить, что случилась такая трагедия. "Я от шока сделала не очень хорошую вещь — я позвонила ей и, конечно, столкнулась с тем, что телефон недоступен. Далее я ей написала и увидела одну галочку… Потом написала общим друзьям, ну а потом уже и писать ничего не нужно было, стало все ясно", - рассказала Starhit актриса.

Напомним, что смертельное ДТП произошло 5 июля на 191-м километре трассы М-9 "Балтия". Автомобиль Porsche Panamera столкнулся с внезапно выбежавшим на дорогу лосем. Животное скончалось на месте, пассажир машины — 30-летняя модель — с травмами головы была госпитализирована. Водитель, муж Ксении, не пострадал.