Дочь высказалась о Меньшове и Алентовой: "Они вели себя просто как дураки!"

Юлия Меньшова стала новой гостьей шоу Павла Воли. Она рассказала о том, как родители, прославленный режиссер Владимир Меньшов и не менее известная актриса Вера Алентова, были уверены в том, что ей не стоило идти по их стопам.

"Это была прямо трагическая история, чудовищная. Они вели себя просто как дураки!" - отрезала известная ведущая.

Она вспомнила, как Владимир Меньшов и Вера Алентова приходили к ней в ВУЗ, смотрели, как она сдает экзамены (а она страшно нервничала), и молча уходили. Потом все вместе они ехали на автомобиле домой, и Юлия неуверенно спрашивала их мнения.

"И дальше меня сравнивали с землей… Они говорили: "Это было ужасно, просто катастрофа какая-то. Это удивительно, Юля, ты хуже всех", - передала их слова Меньшова.

Самое интересное, что в театральном институте, где училась, она была на хорошем счету. Преподаватели ее хвалили. Мастер курса, известный артист Александр Калягин, был вообще в восторге от Меньшовой. Отец же считал, что Юлию держали в учебном заведении и хвалили и ставили хорошие оценки только из уважения к нему.

В какой-то момент родители и вовсе предложили Меньшовой забрать документы и освоить другую профессию. Однако Юлия не послушалась близких. В результате сейчас она является одной из самых успешных и востребованных ведущих и актрис.