Белый дом опубликовал расписание встречи Трампа с Зеленским и лидерами ЕС

Опубликовано расписание встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и руководителями европейских стран. В сообщении Белого дома указано, что с украинского лидера хозяин Овального кабинета примет в 20:15 мск. Беседа продлится один час.

Начало многосторонней встречи президента США и европейских лидеров запланировано на 22:00 по московскому времени. О своем участии сообщили премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Франции Эмманюэль Макрон. К этой группе планирует присоединиться и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Трамп провел телефонный разговор с Зеленским после встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Позже американский лидер переговорил с главами европейских государств, генсеком НАТО и главой Еврокомиссии. Как сообщалось, президент США пригласил европейских лидеров присоединиться к его встрече с Зеленским, передает ТАСС.