Кушанашвили назвал имя новой избранницы Диброва: ее хорошо знают

Дмитрий Дибров и его жена Полина разводятся. Говорят, брак рухнул из-за измены девушки. Полина променяла телеведущего на соседа, миллиардера Романа Товстика. Поговаривают, что именно любовник настоял на том, чтобы Диброва ушла от шоумена. Якобы у Романа очень сильные чувства, ему не терпится отвести Полину под венец.

Впрочем, известный ведущий и шоумен Отар Кушанашвили уверен, что 65-летний Дмитрий Дибров не будет долго страдать в одиночестве. Он уверен, что в скором времени его коллега утешится в объятиях новой возлюбленной.

"Если Дибров в ближайшее время объявит народу имя новой избранницы, может быть, даже перехватит у Гриши Лепса Аврору, никто не удивится", - хлестко заявил Кушанашвили.

Отар имеет в виду молодую невесту популярного артиста Григория Лепса Аврору Киба, которую певец представил общественности в прошлом году. С тех пор избранница исполнителя получила бешеную известность и даже начала сниматься на телевидении.

При этом Кушанашвили уверен, что на самом деле Диброву "очень тяжело". В новом выпуске своего шоу "Каково?!" Отар высказал мнение, почему телеведущий расстался с молодой супругой. Кушанашвили считает, что всему виной внушительная разница в возрасте.

"Если ей 30, а ему 65, то жене неинтересно с ним..." - констатировал Отар.