В "Росатоме" прокомментировали попытку атаки ВСУ на Смоленскую АЭС

Атаки киевских неонацистов на российские ядерные объекты несут риски для радиационной безопасности и абсолютно недопустимы. Так в "Росатоме" прокомментировали попытку нападения ВСУ на Смоленскую АЭС.

В ночь на воскресенье средства радиоэлектронной борьбы перехватили украинский беспилотник над территорией станции. При падении дрон сдетонировал. В результате повреждено здание третьего энергоблока, ударная волна выбила окна. Никто не пострадал. Станция работает в штатном режиме, радиационный фон в норме.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Теракт". За последний месяц ВСУ практически каждый день предпринимали попытки нанести ущерб также Запорожской АЭС и городу Энергодару. Повреждены несколько вспомогательных объектов станции. Погибли 3 человека. В "Росатоме" атаки неонацистов назвали безответственными и бессмысленными.