Несколько секунд - и вот уже два разведывательно-ударных вертолета Ка-52 уходят на боевую задачу. Камеры, установленные в кабине, фиксируют каждый момент. От взлета до захода на цель, по которой отрабатывают неуправляемыми ракетами.

В данном случае был уничтожен один из отрядов ВСУ, укрывавшийся в лесистой местности. Это позволило бойцам группировки войск "Север" продвигаться дальше.

Разведывательный беспилотник стремительно взмывает в небо. Теперь это "глаза" наших танкистов, которым поставлена задача уничтожить технику ВСУ в Сумской области.

Точно отработав по целям, Т-80 отходят на исходный рубеж, чтобы пополнить боекомплект и запасы топлива. Командир танка с позывным "Точ" очень хвалит свою машину. Говорит, в боевых условиях не подводит.

А это уже кадры работы российской реактивной артиллерии по позициям ВСУ. Шквальным огнём она сметает противника, помогая нашим штурмовым отрядам продвигаться вперед. В понедельник Минобороны опубликовало видео освобождения населенного пункта Искра на Южно-Донецком направлении. И тут не обошлось без военной хитрости.

Наши бойцы говорят, что в данном населенном пункте они обнаружили и мирных жителей. ВСУшники использовали их в качестве живого щита, не давая эвакуироваться. Людей, которые выходили под белым флагом, обстреливали при помощи дронов.

В целом российские войска активно идут вперед. В движении сейчас находится фактически весь фронт. Один из самых "горячих" его участков находится вокруг Красноармейска, украинское название города Покровск. Его бойцы группировки войск "Центр" продолжают успешно обходить с флангов.

А вот кадры поражения спецназа украинского ГУР в Черниговской области. Передвижения противника были замечены с воздуха. Он пытался скрыться в лесополосе, по которой оперативно отработали "Геранями". С их помощью этой ночью атаковали и украинские тылы. В частности, по Одессе, где, по сообщениям с мест, российские дроны ударили по зданию "Новой почты" и оному из объектов нефтяных объектов.