Собянин: Технологический бизнес Москвы показывает устойчивый рост

В Москве более 140 тысяч организаций работает в сфере промышленности, информационных технологий и научных разработок. Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, технологический бизнес столицы показывает устойчивый рост, в секторе трудятся свыше полутора миллиона человек.

Только в прошлом году они заплатили порядка 800 миллиардов рублей налогов. Город активно поддерживает такие компании. Выделяет гранты, субсидии, кредиты на льготных условиях. Также предприниматели получают гарантийную поддержку, консультации, возможность обучаться и принимать участие в зарубежных выставках.

Данными мерами поддержки за пять лет воспользовались свыше 33 тысяч технологических компаний.