В Рязанской области объявили траур после ЧП на пороховом заводе

До 20 увеличилось число погибших при взрыве на пороховом заводе в Рязанской области. Более 130 человек пострадали. Сегодня в регионе объявлен день траура. Отменены все развлекательные мероприятия, приспущены государственные флаги.

На месте трагедии в Шиловском районе продолжаются поисково-спасательные работы. Сотрудники МЧС в круглосуточном режиме разбирают завалы, вывозят обломки. Разрушенные конструкции исследуют кинологи с собаками. Помощь пострадавшим оказывают психологи.

Напомним, мощный взрыв в поселке Лесной прогремел в минувшую пятницу. Здание порохового цеха оказалось полностью разрушено. Возник крупный пожар. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил промышленной безопасности.