ФСБ предотвратила теракт на Крымском мосту: все подробности

ФСБ сорвала новую попытку киевских спецслужб атаковать Крымский мост. Сотрудники ведомства вычислили и задержали автомобиль с мощным взрывным устройством, которое было спрятано в салоне. Машина прибыла в Россию из Украины транзитом через несколько стран. Возбуждено уголовное дело.

Эти мужчины еще не подозревают, что втянуты в подготовку теракта. В кузове миниатюрного "Шевроле Вольт", который должны были доставить в Краснодарский край, заложена взрывчатка огромной мощности. Ее масса около 130 килограммов. Вполне достаточно, чтобы разрушить железобетонные конструкции моста. Нетрудно догадаться, кому это было выгодно. За подготовкой теракта стоят украинские спецслужбы. Поддержку им оказали страны НАТО, через которые автомобиль, уже начиненный взрывчаткой, сначала привезли в Грузию, а уже затем в Россию.

Но операция, проведённая в Краснодарском крае, была только промежуточным звеном. Вот этот мужчина должен был совершить теракт, но даже не догадывался об этом. Ведь он просто нашел работу в одном из мессенджеров. Неизвестный предложил ему перегнать автомобиль из Краснодарского края в Крым. Задача в принципе несложная и заплатить обещали хорошо - две с половиной тысячи долларов. Мужчина, конечно, понимал, что общается с представителем украинских спецслужб, но это его не остановило.

Заработанные деньги он никогда бы не увидел. Машину собирались дистанционно подорвать на Крымском мосту. Мужчину использовали в темную, фактически он был смертником. Такие циничные методы против нашей страны украинские спецслужбы применяют далеко не в первый раз. По похожему сценарию все на том же Крымском мосту произошел теракт в 2022 году.

Правоохранители призывают всех быть предельно осторожными и внимательными при использовании социальных сетей и мессенджеров.