Десятки тел боевиков ВСУ обнаружили российские военные в освобожденной Искре

Десятки тел солдат ВСУ обнаружили российские военные в подвале одного из домов в освобожденной Искре в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, на подвал с телами украинских боевиков бойцы ВС России наткнулись во время зачистки Искры. Здесь было импровизированное подобие госпиталя 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады. В подвале раненым делали перевязки и уколы обезболивающего, после чего оставляли умирать.

В Минобороны сообщили об освобождении Искры 14 августа. В ведомстве отметили, что во время боев за населенный пункт украинские войска оказывали упорное сопротивление. Однако российским мотострелкам удалось сломить оборону и полностью выбить из Искры подразделения ВСУ.