Филипп Киркоров показал незаживающую рану: люди ахнули

Филипп Киркоров весной серьезно пострадал на концерте в Санкт-Петербурге. В мае у поп-короля отечественной эстрады диагностировали ожог второй степени, бурсит (воспаление слизистой сумки), частичный некроз кожи и лимфаденопатию (увеличение лимфатических узлов). Артист долго не обращался за медицинской помощью, усугубив тем самым ситуацию.

С тех пор здоровье поп-короля заметно ухудшилось. На днях в Сети появилось пугающее видео, на котором Филипп Киркоров не мог сесть в автомобиль без посторонней помощи.

При этом ходят слухи, что информация про ожог и прочее не соответствует действительности. Якобы на самом деле Филипп Киркоров столкнулся с осложнениями, вызванными многочисленными пластическими операциями.

Сам певец о своем недуге предпочитает не распространяться, его представители тоже крайне скупо обсуждают эту тему. Поэтому нет ничего удивительного, что общественность крайне заинтригована и в Сети строит самые разные версии, что же происходит с артистом.

Не добавляло оптимизма и наблюдение особо внимательных фанатов, которые судачили в Сети, что Филипп Киркоров настолько увлекся похудением, что у него уже ввалились щеки, а одежда просто висела.

И вот спустя время, на которое поп-король сделал паузу и отправился в отпуск, артист снова объявился. Увидев свежее фото любимца, поклонники ахнули. Дело в том, что артист явно прибавил в весе. Ни о каких впалых щеках и болезненной стройности теперь и речи не идет, уверены комментаторы в Сети. Кроме того, фанаты заметили незажившую рану на локте поп-короля. Интернет-пользователи строят догадки, что же на самом деле происходит с певцом, раз за столько месяцев рана так и не затянулась.

Впрочем, сам Филипп Киркоров не унывает и намерен продолжить работать. Певец объявил на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм", что готовится к поездке в Казань. Совсем скоро там начнет свою работу фестиваль "Новая волна".