36-летняя актриса Анна Цуканова-Котт вышла замуж во второй раз. Ее избранником стал 43-летний продюсер Михаил Врубель. Актриса сама сообщила о радостном событии. В официальном телеграм-канале счастливая новоиспеченная жена опубликовала фотографии с торжественного мероприятия. Актриса сообщила, что церемония бракосочетания прошла в крайне узком кругу - присутствовали только она и ее возлюбленный.

С поиском свадебного наряда Анна Цуканова-Котт, по ее признанию, разобралась быстро. "Короче, я заехала в свадебный салон, примерила три платья и вот именно это третье платье ну просто идеально село! Я немедленно его купила и на этом закончилась пытка выбора "того самого платья". В салоне мне сказали, что я самая быстрая невеста, которую они видели", - рассказала актриса.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

Бракосочетание прошло в ЗАГСе в Барвихе. Для Цукановой-Котт этот брак стал вторым. В первый раз она сочеталась браком с режиссером Александром Коттом, которому родила двоих детей. Их отношения продлились 18 лет, в январе Цуканова-Котт вышла в свет с новым избранником.

Что касается Михаила Врубеля, то он был женат дважды. У него тоже двое детей от каждой супруги.