Берлин потребовал усилить давление на Россию

Германия требует усилить давление на Россию перед встречей президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме. На Вашингтон сейчас смотрит весь мир, заявил, глава германского МИД Йоханн Вадефуль.

По словам немецкого министра, надежные гарантии безопасности имеют огромное значение. Украина должна быть в состоянии защищать себя даже после прекращения огня и заключения мирного соглашения, заявил Вадефуль.

В Берлине призывают Запад усилить давление на Москву и увеличить военную помощь Киеву. По мнению главы МИД Германии, это подтолкнет российскую сторону к уступкам ради "справедливого и прочного мира", передает Reuters.