Двадцать детей госпитализированы с отравлением из детского лагеря в Башкирии

Массовое отравление в детском лагере Стерлибашевского района Башкирии. В больницу были доставлены более 20 детей, сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин.

Как написал Рахматуллин в Telegram, накануне вечером в инфекционный центр Стерлитамака поступили сразу 25 пациентов - отдыхающие и вожатые одного из детских лагерей Стерлибашевского района. В числе пациентов - 22 ребенка и трое взрослых.

По данным медиков, девять человек после осмотра и оказания помощи отпустили домой. Госпитализированы 16 человек, их состояние оценивают как средней степени тяжести. Врачи заверяют, что самочувствие пациентов улучшается.