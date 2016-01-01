Снигирь получила плевок после откровений о романе с Цыгановым: "Ты так хорошо молчала много лет"

Евгений Цыганов ушел от гражданской жены Ирины Леоновой в 2016 году. Эта новость вызвала много пересудов, ведь на тот момент Ирина была беременна их младшим, седьмым, ребенком. Пикантности ситуации добавляло то обстоятельство, что и возлюбленная Цыганова, актриса Юлия Снигирь, находилась в интересном положении.

Несмотря на то, что с тех пор прошло много лет, и у Цыганова близкие отношения с детьми от Леоновой, разговоры в Сети все равно не утихают. С новой силой они вспыхнули после интервью Юлии Снигирь. В подкасте "Разберемся" она впервые рассказала о том, как зарождались ее отношения с Евгением Цыгановым.

Она подчеркнула, что у них была общая компания. Они долгое время были друзьями. "Я не была женщиной в этой ситуации. У нас была общая компания, веселье", - сообщила Снигирь.

Дошло до того, что Юлия и Евгений стали много времени проводить вместе, и тогда даже один их общий знакомый намекнул, что им бы пора уже начать встречаться. "Ну мы и подумали: „А почему бы и нет?" - с юмором отметила актриса.

Однако почему-то эта шутка многим пользователям Сети не пришлась по вкусу. "Юль, ты так хорошо молчала много лет", - написал в комментариях один зритель. Другие поддержали его реплику лайками.