Киевский режим в панике после жестких заявлений Трампа о Зеленском

Президент США Дональд Трамп усиливает давление на Владимира Зеленского в преддверии визита украинского лидера в Вашингтон. Панику в Киеве вызвало заявление Трампа о том, что Зеленский может "почти немедленно" добиться завершения конфликта на Украине, сообщает CNN.

В публикации отмечается, что позиция президента США вызвала обеспокоенность также в европейских столицах. Там считают, что Трамп попытается навязать Зеленскому идеальное видение президента России Владимира Путина по урегулированию конфликта. Лидеры ЕС опасаются, что Трамп обвинит во всем Киев и устранится от украинской проблемы, если Зеленский откажется от этого выбора.

Дональд Трамп в преддверии встречи с украинским лидером заявил, что Зеленский может завершить конфликт с Москвой почти немедленно. Президент США уточнил, что это возможно при условии отказа Украины от Крыма и членства в НАТО.