Увековечен подвиг героев Курильской десантной операции

Сегодня на Курилах почтили память героев, которые в годы Второй мировой помогли освободить архипелаг от войск милитаристской Японии. Ровно 80 лет назад со штурма острова Шумшу началась Курильская десантная операция - важнейшее сражение, ставшее финальной битвой войны.

В честь важной даты провели историческую реконструкцию. Также на острове открыли мемориальный комплекс с трехмерной панорамой. Участие в церемонии принял первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. Он возложил цветы к братской могиле.

Решение увековечить подвиг красноармейцев было принято по распоряжению Владимира Путина. В своей телеграмме к участникам памятных мероприятий глава государства отметил, что наша страна внесла решающий вклад в разгром нацизма, а после победного завершения Великой Отечественной войны в полной мере выполнила союзнический долг.