Число пострадавших при взрыве на заводе под Рязанью превысило 150

Число жертв взрыва на заводе "Эластик" в Рязанской области достигло 20 человек. Общее количество пострадавших в результате ЧП возросло до 154, сообщило МЧС России в Telegram.

На месте происшествия продолжаются аварийно-спасательные работы. По данным МЧС, на участке в три тысячи квадратных метров разобрана половина разрушенных строений. Все помещения обследованы кинологами.

Взрыв на заводе по производству синтетических волокон в поселке Лесное прогремел 15 августа. По предварительному заключению, причиной стала детонация боеприпаса, здание цеха полностью разрушено. 18 августа в регионе объявлено днем траура.