Владимир Путин на встрече с Дональдом Трампом продемонстрировал превосходство Москвы. Этому способствовала стальная выдержка президента России во время переговоров с американским лидером на Аляске, пишет иранское агентство Tasnim.

Поведение Путина эксперты агентства назвали эталоном стратегической выдержки - стиля, где место эмоций занимают тщательный анализ и полный контроль над ситуацией. Позиция российского лидера стала также сигналом союзникам и оппонентам: Россия способна одновременно управлять и общественным мнением, и ситуацией на поле боя.

Авторы материала убеждены, что саммит на Аляске стал значимым достижением российской внешней политики. Путин своим спокойствием, немногословностью и концентрацией на ключевых вопросах создал атмосферу, благодаря которой удалось закрепить красные линии России на переговорах. Москва показала свое психологическое и информационное превосходство.