Известный певец выложил подробности о Пугачевой: "У нее хорошие врачи"

На днях в Сети появилась информация, будто Алла Пугачева дает частные выступления. Якобы Примадонна согласилась выступить перед бизнесменом в Латвии, причем вдвое уменьшила гонорар - вместо 32 миллионов рублей артистка согласилась спеть за 13,9 миллионов.

Ходят слухи, что артистка решилась на отчаянный шаг из-за того, что доходы сокращаются, несмотря на все попытки ее молодого супруга заработать. Привыкшая к красивой жизни Примадонна якобы не может смириться с тем, что с некоторых пор ей приходится считать деньги.

Певец Александр Фадеев, более известный под псевдонимом Данко, так прокомментировал эту новость: "Раз выступает, значит, проблемы. Или это публике требуется русскоязычной. Я думаю, это нормально".

Также артист высказался о состоянии Аллы Пугачевой. Уже давно известно, что у артистки целый букет хронических заболеваний. Собственно, поэтому летние месяцы Примадонна и проводит в Юрмале, где для нее подходящий климат.

"Она уже немолодая. Понятно, что у нее проблемы со здоровьем. Уверен, что у нее хорошие врачи", - сообщил Данко Teleprogramma.org.