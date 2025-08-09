Иран решил препятствовать созданию Зангезурского коридора – с Россией или без нее

Иран не позволит создать американский коридор в Кавказском регионе - независимо от того, присоединится Москва к Тегерану или нет. Так прокомментировал соглашение о предоставлении США в аренду на 99 лет Зангезурского коридора, расположенного вдоль границы Армении с Ираном, бывший глава иранского МИД, старший советник аятоллы Али Хаменеи Али Акбар Велаяти.

Так называемый Зангезурский коридор призван связать Азербайджан с его эксклавом Нахичеванем. Как сказал Велаяти в интервью агентству Tasnim, такой коридор превратится в кладбище наемников Дональда Трампа, а не в маршрут, принадлежащий президенту США. Советник подчеркнул, что Кавказ является одним из самых уязвимых регионов мира и Иран всегда выступал против создания Зангезурского коридора. Это изменило бы геополитику региона, перекроило границы и привело бы к дезинтеграции Армении, отметил иранский политик.

Он отметил, что против плана создания коридора яростно выступает и армянский народ, поскольку это повлечет за собой распад их страны. По данным Велаяти, премьер-министр Армении Никол Пашинян во время предыдущих визитов в Иран также заявлял, что проект коридора несет в себе определенный вред.

Иран настаивает на том, что он будет действовать в соответствии с интересами безопасности Южного Кавказа - с Россией или без нее. Хотя в Тегеране считают, что Россия также стратегически выступает против этого коридора. По словам Велаяти, это не просто торговый маршрут. НАТО хочет расположиться между Ираном и Россией, как гадюка, но Иран этого не допустит. Советник напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно предупреждал, что Москва примет меры, если Украина намеревается вступить в НАТО. Иран также будет препятствовать приближению НАТО к своим северным границам. Политик повторил сказанное как-то Путиным: "Профилактика лучше, чем лечение".