Новые регионы получат 1,5 млрд на возмещение затрат на поставку электроэнергии

Правительство направит 1,5 миллиарда рублей на возмещение расходов на поставку электроэнергии для граждан и предприятий в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщил сегодня Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

В этом году сети в новых регионах объединили в одну организацию, что позволило нарастить интенсивность капитальных ремонтов и обновления оборудования. Всего на эти цели правительство выделило свыше 10 миллиардов рублей. Также в ходе встречи Михаил Мишустин подвёл итоги своего недавнего визита в Киргизию, где принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета.

"Приняли программу развития биржевых торгов – это на общем биржевом рынке товаров - в рамках союза. Её реализация откроет дополнительные возможности для бизнеса наших стран, позволит расширить использование национальный валют во взаиморасчётах", - отметил Мишустин.