Собянин объявил об открытии новой школы в Покровском-Стрешнево

Не просто школа - практически университетский кампус! Проект этого здания получил Архитектурную премию Москвы. В центре - многофункциональный атриум, который может использоваться как актовый зал, лекторий или пространство для отдыха. Архитекторы и дизайнеры учли математический и естественно-научный уклон обучения. Здесь и экспериментальные лаборатории, и IT-полигон, и художественные мастерские.

"Мы даже предусмотрели здесь зону пилотирования БПЛА, современное компьютерное оборудование, интерактивные экраны и даже теплицы, то есть мы старались создать идеальные условия для комфортного обучения, раскрытия юных талантов", - рассказал Виктор Лычиц, директор по девелопменту компании-застройщика.

Четыре этажа, просторные кабинеты и коридоры - здесь будут учиться более 800 ребят. Мелисса Лазарева перешла в шестой класс в новую школу рядом с домом.

"Решила перейти, потому что новая школа, интересно здесь очень, красиво, современно, мне тут очень понравилось", - говорит она.

А старшеклассники уже определились со специализацией - IT, робототехника, биотехмед, инженерия - школа сотрудничает с ведущими техническими вузами.

"Я буду учиться в 10 росбиотехмедклассе, биологическое направление, будет работа в лабораториях, мне это интересно и хочется уже начать учебу, чтобы все это прочувствовать", - говорит Анна, ученица 10 класса школы №58.

Особое внимание - проектной и исследовательской деятельности. Ребят будут знакомить с передовыми профессиями в области инженерии. Партнёром школы выступит госпорпорация "Ростех". Планируются даже выездные занятия на предприятиях. О перспективах такого сотрудничества рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Задача такая - совместно с Ростехом подготовить молодых ребят к тому, чтобы они выбрали инженерные специальности, а затем ввелись в отряд специалистов не только Ростеха, но и других машиностроительных предприятий нашего города, которые активно развиваются. Рынок очень требовательный к такого рода кадрам, потому что только по Москве рабочие специальности требует порядка 200-300 тысяч сегодня - дефицит таких кадров. И наша задача – этот дефицит восполнить. Не просто восполнить абы как. А именно подготовить ребят, которые будут профессионально занимать эти должности, профессионально работать с душой, с пониманием будущей специальности", - отметил Собянин.

Рядом обустроены спортивные площадки, беговые дорожки и зоны отдыха. Школа распахнет свои двери для учеников уже 1 сентября.