Ремонт асфальта на участке в центре Москвы завершили досрочно

Замену асфальта на участке Тверской улицы и первой Тверской-Ямской завершили досрочно. Ремонт, который начался в пятницу вечером, планировали закончить сегодня утром. Но в результате машины поехали уже в воскресенье днём.

Работы прошли в несколько этапов. Сначала специалисты провели фрезеровку старого покрытия. Затем отремонтировали бортовой камень, смотровые колодцы и дождеприёмники. После нанесли битумную эмульсию, для лучшего соединения двух слоев покрытия. А уже затем началась укладка нового асфальта.

Всего были задействованы семь укладчиков и свыше 20 катков. Они двигались параллельно. По технологии бесшовной укладки - единым ковром. Это позволяет проводить ремонт в кротчайшие сроки. И эксплуатировать покрытие несколько сезонов подряд.

Сейчас на дорогу уже нанесены осевые линии разметки, разделяющие транспортные потоки. А вот разметка рядов появится через 10 дней.