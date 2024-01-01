Уникальные артефакты найдены в результате раскопок в Москве

Чайные пары из китайского фарфора, свинцовая печать Ивана III и другие старинные предметы, найденные во время раскопок в столице, показали в Палатах Старого Английского двора. Посетители могут не только увидеть артефакты, но и получить новые знания об истории Москвы.

Палаты Старого Английского двора – одного из древнейших зданий столицы - кажется, едва вмещают всех желающих приобщиться к находкам старины. Ещё бы. Ведь все эти вещи и, как сказали бы предки, "предметы личного благочестия", были частью повседневной жизни москвичей, начиная с 12 века. И каждая даёт немного знаний об истории столицы.

"Когда писалась история Москвы в разных документах, хрониках и т.д., прежде всего, авторов привлекали события "большой" истории. А здесь мы видим повседневную историю. Эти все артефакты в той или иной степени рассказывают об особенностях жизни москвичей в разные хронологические периоды", - отметил Леонид Кондрашёв, главный археолог города Москвы, первый замруководителя Департамента культурного наследия города Москвы.

Накладка из кости - фрагмент мебели или сундука - сделана в 15 веке, обнаружена в 2024 году при раскопках на Чижевском подворье. Два колокола середины 16 века – находка, которую называют "удачей археолога". Пролежавшие в земле Романова переулка почти пять столетий, они идеально сохранились благодаря высокому качеству материала - оловянный сплав с бронзой и добавками сделан на совесть. Судя по размерам, колокола были частью звонницы домашнего храма.

"Они были аккуратно спрятаны в подклете, их владельцы их не добыли назад. Учитывая, что изделие стоило чрезвычайно крупных денег. Мы это связываем с нашествием на Москву 1571 года, когда крымский хан осаждал наш город. Это событие затронуло и территорию Опричного двора, потому что находился не на столь защищённой территорией. Видимо, люди, которые отвечали за эти предметы, их укрыли, и они достались археологам и нам с вами", - пояснил Константин Воронин, руководитель археологической компании, археолог.

А эти предметы старины найдены в районе Замоскворечья. В их числе чайные пары из китайского фарфора. Цветные изразцы с сюжетами из известного сборника, напечатанного по заказу Петра I. Испанские амфоры обнаружены на Чижевском подворье. Семья, жившая в Москве в 18 веке, в этом кувшине хранила зерно, либо квас. Самая статусная находка, сделанная искателями древностей, свинцовая печать Ивана III. Датируется 1497 годом.

"Скорее всего, она прибилась к какому-то государственному документу. Документ, понятно, до нас не дошёл, и печать оказалась в земле. С одной надпись про великого князя и печать, с другой стороны - изображение Георгия Победоносца", - отметила Людмила Рукавишникова, начальник камерального отдела археологической компании.

Раскопки в том или ином районе Москвы представлены целым набором артефактов и "отправляют" в увлекательное путешествие во времени.