Студенты московских колледжей победили в национальных соревнованиях по управлению дронами

Студенты и выпускники московских колледжей победили в национальных соревнованиях по управлению дронами. В финал прошли более 30 юных пилотов.

Турнир проходил на территории инновационного центра "Сколково" в рамках проектно-образовательного интенсивна "Архипелаг 2025". Соревнования включали в себя несколько номинаций. Победители провели точные расчеты и превосходно выполнили технические задания. Всего студенты и выпускники московских колледжей получили 14 медалей. Из них 4 золотые, 5 серебряных и 5 бронзовых.

"На мой взгляд, они уже все победители, они все большие молодцы, что они смогли поучаствовать, что они себя показали, что они показали колледж, что они показали колледжи Москвы. Я очень горжусь нашей командой, и очень здорово, что есть возможность участвовать в "Архипелаге" уже третий год", - отметила Ксения Головкина, наставник команды колледжа бизнес-технологий.