Школьники могут посетить кинокампус при студии им. Горького

Озвучить любимого персонажа. Нарисовать комикс и даже взять на себя обязанности режиссера. В кинокампусе при студии Горького проходят Дни открытых дверей для школьников. Там можно будет примерить на себя самые разные профессии, связанные с кинематографом. Изучить все циклы создания фильма и познакомиться с историей российского кино.

Свои первые 110 лет киностудия Горького отмечает с детским задором и юношеским креативом. Дни открытых дверей для Даниила - событие важное, он здесь не первый раз и уже видит себя в искусстве. Решил привести сюда самого верного друга.

Мечты сбываются. Несколько минут - и вот она, профессиональная студия. Никаких жестких рамок. Сплошная импровизация! Дети всё схватывают налету. Наконец-то можно творить, не жалея голосовых связок.

Профессионалы первым дублем довольны. "Здесь у нас хорошие микрофоны, хорошая техника. Комната акустически подготовленная", - рассказал Владимир Заяц, звукорежиссер, диктор.

"Я бы сказала - мастера. Мастера и режиссер. У ребят-то есть еще возможность выйти из этих рамок учебных проектов. Потому что они начинают работать в официальных проектах", - отметила Анастасия Фомичева, режиссёр, актриса дубляжа.

Актерские тренинги, показы видеоэтюдов, создание комиксов - прямо здесь и сейчас. Каким бы юным ни был творец, к нему уважительно обращаются на "вы".

"Они никогда до этого не рисовали ни на компьютере, ни на графическом планшете. Многим из них дается шанс такой - попробовать, каково это? Насколько это сложно?" – говорит Наталья Слепнёва, мастер кинокампуса Горького, мастерская комиксов.

"Это уникальная возможность абсолютно для всех ребят ощутить волшебную атмосферу легендарной киностудии Горького, соприкоснуться с миром профессий. И, конечно же, провести практический тест-драйв всех кинопрофессий", - рассказала Елизавета Романова, менеджер проектов кинокластера киностудии Горького.

На мастер-классе по актёрскому мастерству - творческая атмосфера и тишина. Но только первые несколько секунд. Стены - дрожат. Каждый юный актёр старается выложиться по полной.

Дети знают - именно на этой студии были созданы легендарные ленты - "Тихий Дон", "Офицеры", "Морозко", "Карнавал". Почему бы не вписать и своё имя - в историю кино? Преподаватели такой энтузиазм всячески приветствуют.

"Все тренинги универсальны. Они подходят как для маленьких детей, так и для взрослых", - сказала Елизавета Шульц, мастер кинокампуса Горького, ведущая курса "Актерское мастерство".

А в это время в студии дубляжа процесс набирает обороты. Дети вошли во вкус. Судя по всему, Марк с друзьями сделали свой выбор. Они вернутся и останутся. В волшебном мире. Кино.