Валерий Леонтьев в 76 лет выглядит как мальчик: новые кадры с известным певцом появились в Сети

Валерий Леонтьев несколько лет назад закончил активную концертную деятельность. Певец покинул Россию и теперь живет в США. Однако недавно стало известно, что артист сделал исключение и совсем скоро выступит на фестивале "Новая волна" в Казани.

Говорят, певец согласился спеть по личной просьбе композитора, продюсера Игоря Крутого. Дело в том, что Крутой и Леонтьев давно дружат. Валерий попросту не мог отказать близкому человеку. И вот артист уже посетил Академию Игоря Крутого. Об этом сообщил сам продюсер на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

"Проинспектировал аудитории, концертный зал, мой офис и с удовольствием поработал в студии, а также исполнил новые частушки (не для всех ушей)… Мы обсудили его участие в "Новой Волне" да и все накипевшее… Сколько же у меня уважения, любви и преклонения к этому Человеку! Сколько в нем порядочности, скромности и интеллекта, что является большой редкостью в нашем мире, но он вот такой - Валерий Леонтьев, дай Бог ему здоровья и долгих лет жизни!!!" - сообщил Крутой.

Свой текст он сопроводил видео, на котором запечатлел 76-летнего Валерия Леонтьева. Прославленный артист предстал в модном образе, и в комментариях многочисленные поклонники рассыпались в комплиментах. По их мнению, певец выглядит как мальчик.