Собянин: В Москве в 26-й раз пройдет конкурс "Путеводная звезда"

В Москве пройдет конкурс "Путеводная звезда" для представителей туризма и гостеприимства. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин. В этом году премию будут вручать уже в 26 раз.

"В этом году добавили новые категории, в том числе "Общественные пространства и городская среда", "Технологии и будущее", "Люди и кадры". Победителей выберут также в социально значимых номинациях "Лучшее впечатление для детей" и "Лучший объект культурного наследия после реставрации", - сообщил Собянин.

Прием заявок на конкурс - с 1 по 30 сентября на портале "Russpass. Бизнес".

Ранее стало известно, что бюджет Москвы получил свыше 200 млрд рублей от туризма в прошлом году, а общий объем туристического потребления, по предварительным данным, превысил полтора триллиона рублей. Для удобства туристов в столице действует московская экосистема Russpass.