ВС России прорвали оборону ВСУ под Купянском

Подразделения ВС России прорвали оборону украинских войск под Купянском. Российские войска прорвались в районе населенного пункта Боровая, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Силовики уточнили, что разведывательно-беспилотные подразделения 4-й гвардейской танковой дивизии во взаимодействии с 12-м танковым полком прорвали линию обороны ВСУ в районе Боровой. Предварительно был нанесен комбинированный удар по укрепленным опорным пунктам штурмовой бригады ВСУ.

Отмечается, что ВСУ в результате операции российских сил понесли значительные потери в живой силе и технике. Остатки подразделения отошли к переправе через реку Оскол. Бойцы 1-й танковой армии продолжают наступление на купянском направлении.