От Кейт Миддлтон отселили всех соседей

Стало известно, что Кейт Миддлтон с супругом, принцем Уильямом, и тремя детьми Джорджем, Шарлоттой и Луи переезжает в новый дом. Сообщается, что королевское семейство будет жить в особняке Forest Lodge, который расположен в Виндзорском парке. Его стоимость оценивается в 16 миллионов фунтов стерлингов, и это без учета внутреннего убранства.

Дом построен 300 лет назад. Там восемь комнат, а еще в нем есть дополнительные помещения для проведения официальных встреч и приема гостей. Интересно, что в целях безопасности от Кейт Миддлтон и ее семьи отселили всех соседей, передает Daily Mail. Дело в том, что рядом с особняком располагаются еще два дома и их жителей попросили съехать. Говорят, им предоставили щедрую компенсацию и несколько домов в окрестностях на выбор.

Предполагается, что в новом доме Кейт и Уильям останутся надолго. Выбор сделан неслучайно: пара специально остановилась на особняке, который расположен подальше от лондонской суеты и пристального внимания общественности, зато в их распоряжении оказалась огромная территория вокруг дома да еще и с теннисным кортом. Этот вид спорта, к слову, будущая королева Кэтрин просто обожает.