Гороскоп на сегодня, 19 августа, для всех знаков зодиака

Овны

Дом сегодня будто живет своей жизнью - то лампочка моргнет, то интернет исчезнет. Вам потребуются стальные нервы, приготовьтесь!

Тельцы

Поездки и переговоры сегодня превратятся в квест, вам захочется их отменить, но они принесут результаты. Паузы и дыхательные упражнения вас спасут.

Близнецы

Финансовые качели кого угодно могут выбить из колеи. Может быть, это подвигнет вас наконец к тому, чтобы создать финансовую подушку?

Раки

Ваша Луна сегодня - как капризная дива. То просит сладкого, то мечтает о мести. Займитесь тем, что отвлекает и успокаивает: рутинные дела, чтение, йога.

Львы

Мечтаете сбежать от забот в свой собственный мир? Вас многие поймут сегодня, потому что день не из простых – подумайте, какие дела можно отменить.

Девы

Соцсети и друзья могут засыпать вас новостями. Не пытайтесь ответить всем, сошлитесь на занятость, чтобы не утонуть в море бестолкового общения.

Весы

Марс в вашем знаке требует активности, а Луна подкидывает новые задачи. Выберите что-то одно и двигайтесь к цели - результат будет стоить усилий.

Скорпионы

Учеба или работа могут неожиданно подкинуть новые идеи. Не спешите их воплощать или рассказывать о них – возьмите паузу на обдумывание.

Стрельцы

Вопросы общих денег или финансов партнера могут застать врасплох. Страховки, кредиты, неоплаченные счета тоже ждут вашего внимания.

Козероги

В отношениях начались проблемы? Не откликайтесь на провокации обидчивой Луны в Раке, берите на себя ответственность, обсуждайте, ищите компромисс.

Водолеи

Рабочие рутины могут обесточивать, но не стоит впадать в отчаяние, все в ваших руках. Попробуйте делегировать часть дел - это сбережет ваши силы.

Рыбы

Творческий заряд сегодня на высоте, хотя Марс может немного сбивать настрой. Работать сегодня лучше в одиночестве, тогда результат вас впечатлит.