Президент ЮАР поддержал усилия Путина по урегулированию украинского конфликта

Владимир Путин рассказал Сирилу Рамафозе об основных итогах российско-американских переговоров на высшем уровне на Аляске. Президенты России и Южно-Африканской Республики говорили по телефону.

Как сообщила пресс-служба Кремля, Сирил Рамафоза выразил поддержку дипломатическим усилиям, которые предпринимает Москва для мирного урегулирования украинского кризиса. Лидеры России и ЮАР подтвердили настрой на развитие стратегического партнерства и тесное взаимодействие двух стран на международных площадках.

Саммит президентов России и США прошел на Аляске 15 августа. Владимир Путин уже обсудил итоги встречи в Анкоридже с лидерами Белоруссии, Казахстана и Узбекистана.