"Искандер" уничтожил скопление украинских дронов большой дальности

Скопление личного состава и техники ВСУ уничтожил расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М". Был поражен район подготовки к запуску беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, минувшей ночью оператор российского разведывательного дрона выявил площадку, на которой противник разворачивал ударные беспилотники большой дальности. Объект обнаружен в районе населенного пункта Иверское на территории ДНР.

Немедленно было принято решение о нанесении ракетного удара. Была использована ракета с кассетной боевой частью. В результате уничтожено до 100 дронов большой дальности UJ-22 и "Паляница", а также 16 единиц грузовой техники. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих и лиц технического персонала.