Дочь не приняла роман Яковлевой с молодым ухажером

Актриса Алена Яковлева официально была замужем дважды. Ее первым супругом являлся актер Кирилл Козаков, сын Михаила Козакова. От него она родила дочь Марию. Причем когда девочке не было и года, актриса ушла от мужа. Вторым супругом Алены Яковлевой был режиссер, продюсер Кирилл Мозгалевский. Несмотря на расставание, экс-супруги сумели сохранить теплые отношения и даже вместе проводят праздники.

"Недавно, например, у Маши был день рождения, приехали и Мозгалевский, и Козаков", - сообщила Алена Яковлева в новом интервью.

А недавно 64-летняя актриса закрутила роман с мужчиной, который моложе нее на 27 лет. Однако дочь Мария Козакова не приняла и не поняла этих отношений. "Она ревностно относилась, потому что мама до сих пор всегда была ее. А тут вдруг я уезжала на машине с этим парнем, а не с ней", - отметила актриса.

Алена Яковлева призналась, что в третий раз замуж точно не пойдет. А вот к романам она относится положительно, передает "Мир новостей". "Это же всегда кураж!.. На самом деле у меня столько было в жизни любви! Но сейчас я в это вовлечена гораздо меньше. Например, мне с возрастом стала интереснее любовь к детям, к внучке, к окружающим людям, к театру", - призналась артистка.